B&G Foods legte Quartalsergebnis vor

B&G Foods hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte B&G Foods -0.120 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat B&G Foods in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9.70 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 383.3 Millionen USD im Vergleich zu 424.4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch