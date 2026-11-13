B&C SpeakersAz stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

B&C SpeakersAz präsentierte in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.15 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0.330 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 19.4 Millionen EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 22.13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 24.9 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch