Bénéfices nets attribués aux actionnaires de l'APIC en hausse de 46,4 % au premier semestre 2019 par rapport à la même période en 2018

RAMALLAH, Palestine, 23 août 2019 /PRNewswire/ -- Tarek Aggad , président et chef de la direction de la Société d'investissement palestinienne arabe (APIC) , a annoncé que le groupe avait réalisé un bénéfice net après impôts de 10,2 millions USD au premier semestre 2019, soit une croissance de 26,7 % sur un an, tandis que le bénéfice net attribué aux actionnaires de l'APIC s'est élevé à 8,3 millions USD au premier semestre 2019, soit une croissance de 46,4 % sur un an. Son chiffre d'affaires a augmenté de 12,8 % par rapport à la même période en 2018, s'élevant à 391,4 millions USD au premier semestre 2019.

Augmentation du capital d'apport de l'APIC à 87,5 millions USD

M. Aggad a ajouté que l'APIC avait augmenté son capital d'apport à hauteur de 87,5 millions USD en distribuant 5,5 millions d'actions gratuites à ses actionnaires, ce qui représente 6,7 % à la valeur nominale. L'APIC a également distribué 5 millions USD en dividendes en espèces, représentant 6,1 % à la valeur nominale. En conséquence, le dividende total distribué s'est élevé à 10,5 millions USD, soit 12,8 %.

À propos de l'APIC

L'APIC est une société de portefeuille d'investissement à capital public cotée à la bourse de Palestine (PEX : APIC). L'APIC possède un groupe de neuf filiales opérant dans les secteurs de la fabrication, du commerce, de la distribution et des services en Palestine, en Jordanie, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis: Siniora Food Industries Company , Unipal General Trading Company , Palestine Automobile Company , Medical Supplies and Services Company , National Aluminum and Profiles Company (NAPCO) ), Sky Advertising and Public Relations and Event Management Company , Arab Palestinian Shopping Centers (BRAVO) , Arab Leasing Company et Arab Palestinian Storage and Cooling Company. L'APIC est également l'un des fondateurs de la Power Generation Company et détient une participation dans la Bank of Palestine, Palestine Private Power Company, MadfooatCom, Islamic Finance House et la Al-Fares National Company for Investment & Export (Optimiza).

