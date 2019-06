Bâtir nos communautés ! La Municipalité de Saint-Donat annonce la tenue de la 3e édition du Grand RDV économique et de l'identité des deux co-présidents d'honneur de l'événement

QUÉBEC, le 19 juin 2019 /CNW Telbec/ - Afin de marquer le coup de la 3e édition du Grand RDV économique, qui aura lieu au Club de golf Saint-Donat le 3 octobre prochain, le maire de la Municipalité de Saint-Donat, M. Joé Deslauriers, a reçu aujourd'hui, lors de la Commission de développement économique de l'Union des Municipalités du Québec (UMQ), un appui de taille du président de l'UMQ et maire de la Ville de Drummondville, M. Alexandre Cusson, qui a salué l'initiative d'un tel événement de concertation régionale.

Le Maire Deslauriers a profité de l'occasion pour annoncer la tenue de la 3e édition et d'annoncer du même coup les deux personnalités qui agiront comme présentateurs et co-présidents d'honneur de cette 3e édition. Il s'agit de M. Pierre Girard, CRHA, Distinction Fellow, spécialiste en gestion des relations de travail et ressources humaines et associé, Dunton Rainville, ainsi que de Mme Lucie Demers, Directrice Stratégie et Développement, Filaction Fonds de développement.

« Afin de relever le défi de l'attractivité et de la croissance, les MRC et les acteurs régionaux doivent partager une vision commune de leur développement et de leur la région. La 3e édition du Grand RDV économique sera donc l'occasion de réfléchir collectivement à l'avenir de nos territoires et à faire ressortir ses forces et son potentiel en travaillant avec toutes les villes et les MRC. Ensemble nous pourrons aller plus loin que par des initiatives individuelles », a souligné M. Joé Deslauriers, maire de la Municipalité de Saint-Donat et initiateur de cet événement.

« Seul, on va plus vite; ensemble, on va plus loin. Cela est particulièrement vrai hors des grands centres, où les forces économiques trouvent avantage à mettre leurs forces en commun pour optimiser leur développement. Les régions sont confrontées à des réalités et des enjeux particuliers et tant les industries que les fournisseurs de services se doivent d'en être bien au fait. Notre cabinet a compris cette nécessité en s'implantant entre autres à Laval, Saint-Jérôme, et Joliette », a commenté M. Pierre Girard, CRHA, Distinction Fellow, spécialiste en gestion des relations de travail et ressources humaines, Dunton Rainville.

« Grâce à la force de son réseau, Filaction a développé une approche de collaboration et de complémentarité avec les acteurs du développement local et régional. Nous sommes heureux d'assumer la co-présidence d'honneur de la 3e édition du Grand rendez-vous économique 2019, un événement incontournable pour les entrepreneurs des régions des Laurentides et de Lanaudière et qui contribuera certainement à bâtir nos communautés. » a indiqué Mme Lucie Demers, Directrice Stratégie et Développement, Filaction Fonds de développement.

Bâtir nos communautés

« Alors que les municipalités et les régions doivent tirer leur épingle du jeu pour rendre leur territoire plus distinctif et attractif pour les entreprises, les travailleurs et leurs familles, il est impératif d'améliorer l'arrimage des initiatives des régions des Laurentides et de Lanaudière, d'en assurer une occupation dynamique, d'en accroître leur performance économique, et ce dans un esprit de collaboration plutôt qu'en silo », a affirmé le maire Joé Deslauriers.

La 3e édition s'orientera autour de cinq axes de marketing territorial, soit : Bâtir, Attractivité, Territoires (2 régions), Innovation et Rétention. Animée pour une 3e année par René Vézina, chroniqueur économique à Radio-Canada et au Journal Le Devoir, cet événement rassemblera des acteurs des milieux économiques et politiques, d'entrepreneurs et de dirigeants d'entreprises des régions des Laurentides et de Lanaudière et servira à favoriser et à nourrir la réflexion collective.

Des conférenciers de grandes qualités

Des conférenciers et panélistes prendront la parole au cours de la journée.

Avant-midi

Entrevue-conférence avec M. Andrew Molson , président du conseil Avenir Global & porte-parole du Centre de transfert d'entreprise du Québec (CTEQ).

président du conseil Avenir Global & porte-parole du Centre de transfert d'entreprise du Québec (CTEQ). Conférence sur L'avenir des régions dans une ère de rareté de main-d'oeuvre qualifiée avec Pierre Bernier , Président de Groupe Ambition & gestionnaire de la certification du Bureau de Normalisation du Québec (BNQ), Employeur remarquable.

avec , Président de Groupe Ambition & gestionnaire de la certification du Bureau de Normalisation du Québec (BNQ), Employeur remarquable. Table ronde : Stimuler la vitalité de l'écosystème économiques des villes

M. Daniel Côté, Maire de la Ville de Gaspé

M. Alexandre Cusson , Maire de la Ville de Drummondville & Président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ)

, Maire de la Ville de Drummondville & Président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) M. Rémi Langevin, Maire de la Ville de Montmagny

Après-midi

Table ronde : Enjeux et bonnes pratiques en transfert d'entreprise

Modérateur : M. Vincent Lecorne, PDG, Centre de transfert d'entreprise du Québec (CTEQ)

Mme Annie Veilleux , Directrice, Familles en affaires HEC Montréal

, Directrice, Familles en affaires HEC Montréal Mme Dany Belleville , Co-propriétaire, Plastique GPR

, Co-propriétaire, Plastique GPR M. Yves Benny , Vice-président relations publiques et développement des marchés, Benny & CO

Prenez part à la concertation

Les entreprises et les intervenants socio-économiques des Laurentides et de Lanaudière, qui souhaitent participer au Grand RDV économique peuvent se procurer des billets au : www.grandrendezvouseconomique.com . Les frais sont de 125$ (comprenant le petit-déjeuner, le dîner et le cocktail de réseautage).

Des prestigieux partenaires soutiennent la 3e édition

Pour assurer le succès de la 3e édition du Grand RDV économique, la Municipalité de Saint-Donat s'est notamment assurée de la participation de partenaires prestigieux : Dunton Rainville, Filaction Fonds de développement, Conseillers Forestiers Roy, Caisse Desjardins Montcalm et de la Ouareau, Centre de Transfert en entreprises du Québec (CTEQ), Amyot Gélinas.

Pour le maire de Saint-Donat, Joé Deslauriers, « des régions gagnantes sont avant tout des régions où chacune des municipalités qui les composent sont en mesure d'apporter sa participation respective à la prospérité de l'ensemble des communautés. Cette prospérité repose sur une meilleure exploitation de l'ensemble de nos atouts. C'est donc dans cet esprit que le thème de la 3e édition, Bâtir nos communautés a été identifié ».

À propos du Grand RDV économique

Initié et organisé par la Municipalité de Saint-Donat, le Grand rendez-vous économique vise à rassembler des élus, des acteurs du développement économique et des chefs d'entreprises provenant des régions de Lanaudière et des Laurentides, afin d'échanger à propos des enjeux et des défis reliés à l'entrepreneuriat et au développement économique et social des communautés, et ce, dans le but de faire émerger des pistes de solutions.

