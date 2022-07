AZZ: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimischen Aktienmarkt konnte sich nach einem schwachen Start wieder an die Nulllinie vorarbeiten. Für den DAX ging es dagegen bergab. Die Wall Street lieferte einen schwachen Start in die neue Woche ab. Die wichtigsten Börsen in Fernost entwickelten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen: Während es in Japan bergauf ging, sanken die Kurse in Shanghai und Hongkong.