AZZ Aktie 1117059 / US0024741045
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14.10.2026 04:54:28
AZZ Incorporated Q2 Profit Drops
(RTTNews) - AZZ incorporated (AZZ) reported a profit for second quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings came in at $58.45 million, or $1.94 per share. This compares with $89.35 million, or $2.95 per share, last year.
Excluding items, AZZ incorporated reported adjusted earnings of $60.13 million or $2.00 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 16.7% to $486.89 million from $417.27 million last year.
AZZ incorporated earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $58.45 Mln. vs. $89.35 Mln. last year. -EPS: $1.94 vs. $2.95 last year. -Revenue: $486.89 Mln vs. $417.27 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 7.00 To $ 7.30 Full year revenue guidance: $ 1.825 B To $ 1.875 B
Guidance-Adjusted Diluted EPS.
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
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Analysen zu AZZ IncShs
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KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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