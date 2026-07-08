AZZ Aktie 1117059 / US0024741045
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
08.07.2026 22:26:41
AZZ Incorporated Profit Retreats In Q1
(RTTNews) - AZZ incorporated (AZZ) announced a profit for first quarter that Drops, from last year
The company's bottom line came in at $52.006 million, or $1.72 per share. This compares with $170.908 million, or $5.66 per share, last year.
Excluding items, AZZ incorporated reported adjusted earnings of $55.768 million or $1.85 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 6.3% to $448.530 million from $421.962 million last year.
AZZ incorporated earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $52.006 Mln. vs. $170.908 Mln. last year. -EPS: $1.72 vs. $5.66 last year. -Revenue: $448.530 Mln vs. $421.962 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 6.75 To $ 7.15 Full year revenue guidance: $ 1.80 B To $ 1.85 B
Trading Signals: Gold: Kollektiver Irrtum?
Die Aussicht auf eine straffere US-Geldpolitik lastete in den vergangenen Monaten auf dem Goldpreis - sollte sich diese Perspektive als falsch erweisen, könnte das Edelmetall einen Rebound erleben.Weiterlesen!
Nachrichten zu AZZ IncShs
|
07.07.26
|Ausblick: AZZ veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
23.06.26
|Erste Schätzungen: AZZ stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.04.26
|Ausblick: AZZ gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
07.04.26
|Erste Schätzungen: AZZ stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu AZZ IncShs
Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall
Keine Glaskugel, keine Börsenprognosen, kein Bauchgefühl: Stefan Buck erklärt, wie Adaptivv mit einem quantitativen Sensor arbeitet, warum Nowcasting statt Forecasting im Portfolio Management helfen kann und weshalb Anleger bei Aktien und Bitcoin oft zu emotional entscheiden.
Im Gespräch mit Investment-Stratege François Bloch und David Kunz (COO der BX Swiss) geht es um Strukturbrüche im Markt, die Grenzen von Modellen bei starken Kursschwankungen, den schwierigen Moment des Verkaufens und darum, wie ein Fintech aus der Schweiz gegenüber grossen Finanzanbietern bestehen kann.
Dazu gibt Stefan Buck Einblicke in seine zweite Welt mit Hecht, den Umgang mit Verantwortung und wie er seinen Kindern Investieren erklärt.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWaffenstillstand vorbei: SMI letztlich schwächer -- DAX rutscht unter 25'000-Punkte-Marke -- US-Börsen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt und der deutsche Leitindex zeigten sich mit kräftigen Verlusten. Die Wall Street präsentierte sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.