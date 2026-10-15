AZZ gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

AZZ lud am 13.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.94 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2.95 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 486.9 Millionen USD – ein Plus von 16.68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AZZ 417.3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch