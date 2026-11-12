Azuma Shipping zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Azuma Shipping hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11.91 JPY gegenüber 4.99 JPY im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.77 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8.49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Azuma Shipping einen Umsatz von 9.92 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch