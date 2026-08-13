Azuma Shipping vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Azuma Shipping hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 13.63 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.950 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 10.78 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.74 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch