AZUMA HOUSE stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AZUMA HOUSE hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 17.71 JPY gegenüber 16.71 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 2.53 Milliarden JPY, gegenüber 2.61 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3.30 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch