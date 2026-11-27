Azrieli Group hat am 25.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 0.35 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Azrieli Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0.320 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Azrieli Group mit einem Umsatz von insgesamt 395.5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 294.5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 34.30 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch