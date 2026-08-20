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20.08.2026 06:37:00
Azrieli Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Azrieli Group stellte am 19.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.25 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2.64 ILS je Aktie generiert.
Azrieli Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.15 Milliarden ILS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17.79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 978.0 Millionen ILS erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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