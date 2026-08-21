Azrieli Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Azrieli Group hat am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0.14 USD gegenüber 0.250 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 389.3 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 273.2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch