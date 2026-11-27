Azrieli Group hat am 25.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 3.14 ILS. Im letzten Jahr hatte Azrieli Group einen Gewinn von 3.27 ILS je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20.61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.19 Milliarden ILS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 990.0 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch