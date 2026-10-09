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09.10.2026 06:37:00
Azplanning öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Azplanning hat am 08.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 73.97 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 19.72 JPY je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.59 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 49.78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Azplanning einen Umsatz von 3.06 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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