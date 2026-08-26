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26.08.2026 06:37:00
Azor Investment Development Construction stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Azor Investment Development Construction hat am 23.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.25 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.260 ILS erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 17.47 Prozent auf 375.7 Millionen ILS. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 455.2 Millionen ILS gelegen.
Redaktion finanzen.ch
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