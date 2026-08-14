Azitra gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Azitra hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Azitra ein Ergebnis je Aktie von -1.200 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.ch