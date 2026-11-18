AZEVEDO E TRAVASSOS hat am 17.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2.79 BRL gegenüber -21.000 BRL im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 76.43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 204.8 Millionen BRL ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 116.1 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch