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14.09.2026 06:37:00
AZEARTH öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
AZEARTH präsentierte in der am 11.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 6.75 JPY. Im Vorjahresviertel waren -1.480 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.21 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 20.11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.84 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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