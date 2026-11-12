Azbil präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Azbil lud am 10.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.19 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.220 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Azbil im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3.45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 497.1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 480.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch