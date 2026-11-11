Azbil präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Azbil liess sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Azbil die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 14.77 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Azbil 16.29 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Azbil im vergangenen Quartal 79.17 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11.75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Azbil 70.84 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch