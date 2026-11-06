Azad India Mobility: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Azad India Mobility hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.13 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Azad India Mobility 0.010 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 266.4 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 34.50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 198.1 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch