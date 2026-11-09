Azad Engineering präsentierte Quartalsergebnisse

Azad Engineering hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4.79 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 5.05 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 31.11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.91 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 1.46 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch