Azad Engineering legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Azad Engineering hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5.53 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4.56 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.73 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 25.90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.37 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch