Aytu BioPharma vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Aytu BioPharma hat am 22.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6.48 Prozent auf 16.1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 1.160 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Aytu BioPharma ein Ergebnis je Aktie von -2.160 USD vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 57.57 Millionen USD – eine Minderung um 13.27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 66.38 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch