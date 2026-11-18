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18.11.2026 06:37:00
Aytu BioPharma: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Aytu BioPharma hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.080 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Aytu BioPharma hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14.8 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6.84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13.9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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