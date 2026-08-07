Ayga zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ayga äusserte sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 19.47 TRY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4.38 TRY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 29.07 Milliarden TRY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 45.57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ayga einen Umsatz von 19.97 Milliarden TRY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch