Ayga: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Ayga gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 32.83 TRY gegenüber 7.73 TRY im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 31.50 Milliarden TRY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ayga 21.23 Milliarden TRY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch