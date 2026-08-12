Ayalaland Logistics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ayalaland Logistics präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Ayalaland Logistics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 875.0 Millionen PHP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9.04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 961.9 Millionen PHP erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch