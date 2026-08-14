Ayala: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Ayala hat am 13.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 17.59 PHP eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 16.57 PHP je Aktie erzielt worden.

Ayala hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 87.61 Milliarden PHP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10.36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 79.39 Milliarden PHP erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 20.21 PHP sowie einem Umsatz von 86.72 Milliarden PHP gerechnet.

Redaktion finanzen.ch