AXXZIA präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

AXXZIA liess sich am 14.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat AXXZIA die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -21.65 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei AXXZIA ein EPS von 4.75 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 3.58 Milliarden JPY gegenüber 3.40 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 20.330 JPY. Im Vorjahr hatten 13.74 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 0.08 Prozent auf 13.47 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13.48 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch