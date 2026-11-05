Axtel Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Axtel Industries lud am 02.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.30 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6.26 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 33.71 Prozent zurück. Hier wurden 446.4 Millionen INR gegenüber 673.4 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch