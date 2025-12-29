AXT Aktie 1120638 / US00246W1036
29.12.2025 13:45:23
AXT Prices $87 Mln Stock Offering At $12.25/shr
(RTTNews) - AXT, Inc. (AXTI), a manufacturer of compound semiconductor wafer substrates, on Monday announced the pricing of an underwritten public offering of about 7.10 million shares at $12.25 per share.
The offering is expected to close on or about December 30.
The offering is expected to generate gross proceeds of approximately $87 million before underwriting discounts and other offering expenses.
The company granted the underwriter a 30-day option to purchase up to 1.06 million additional shares at the public offering price, less underwriting discounts.
The company said that if fully exercised, total gross proceeds are expected to be approximately $100 million.
The company said net proceeds will be used primarily to expand manufacturing capacity at its subsidiary, Beijing Tongmei Xtal Technology, to boost production of indium phosphide substrates for global export.
Remaining proceeds will be allocated to research and development, as well as general corporate and working capital purposes.
In the pre-market trading, AXT is 15.42% lesser at $13.01 on the Nasdaq.
Nachrichten zu AXT Inc.
|
26.12.25
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
26.12.25
|Börse New York: Anleger lassen NASDAQ Composite zum Start steigen (finanzen.ch)
|
24.12.25
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
23.12.25
|NASDAQ Composite Index-Wert AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AXT von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
19.12.25
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.ch)
|
18.12.25
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Handelsende stärker (finanzen.ch)
|
18.12.25
|Donnerstagshandel in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
18.12.25
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite steigt mittags (finanzen.ch)
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
