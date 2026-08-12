Axsome Therapeutics: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Axsome Therapeutics veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.99 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Axsome Therapeutics -0.970 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 218.4 Millionen USD – ein Plus von 45.55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Axsome Therapeutics 150.0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch