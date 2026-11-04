Axsome Therapeutics gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Axsome Therapeutics veröffentlichte am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.25 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Axsome Therapeutics ein EPS von -0.940 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 51.87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 171.0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 259.7 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch