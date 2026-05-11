Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’101 -0.3%  SPI 18’575 -0.3%  Dow 49’609 0.0%  DAX 24’339 -1.3%  Euro 0.9159 0.1%  EStoxx50 5’912 -1.0%  Gold 4’675 -0.9%  Bitcoin 63’004 -1.4%  Dollar 0.7795 0.2%  Öl 105.7 5.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Hang Seng-Titel WH Group-Aktie: Über diese Dividende können sich WH Group-Aktionäre freuen
Hang Seng-Papier The Bank of East Asia,-Aktie: The Bank of East Asia, zahlt weniger Dividende aus
Hang Seng-Wert CLP-Aktie: Über diese Dividende können sich CLP-Aktionäre freuen
Ausblick: Under Armour präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: Siemens Energy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Suche...
11.05.2026 06:48:36

Axpo will drei bis vier Gaskraftwerke für Versorgungssicherheit

Baden AG (awp/sda) - Axpo favorisiert laut Verwaltungsratspräsident Thomas Sieber zur Sicherung der Schweizer Stromversorgung drei bis vier Gaskraftwerke. Das bevorzugte Szenario des Stromkonzerns kombiniere Wasserkraft, erneuerbare Energien und Gas, sagte er im "CH-Media"-Interview.

Gaskraftwerke hätten "grosse Vorteile", weil sie schnell regelbar und relativ rasch gebaut seien sowie Flexibilität ins System brächten. Es müssten jedoch die Voraussetzungen geschaffen werden und gesetzliche Anpassungen erfolgen, damit solche gebaut werden könnten.

Gleichzeitig bleibe der Weiterbetrieb bestehender Kernkraftwerke zentral. "Das gibt uns Zeit für den Ausbau anderer Kapazitäten und ist aus volkswirtschaftlicher Sicht gleichzeitig die kostengünstigste Option für Winterstrom in den nächsten Jahren oder sogar Jahrzehnten", sagte Sieber in dem am Montag veröffentlichten Gespräch.

Gösgen und Leibstadt: Laufzeiten bis zu 80 Jahre

Für Gösgen und Leibstadt seien Laufzeiten von bis zu 80 Jahren denkbar. Bei Gösgen müsse bis 2029 entschieden werden, ob das Werk weiterbetrieben oder wie geplant vom Netz genommen werde.

Sieber sprach sich zudem dafür aus, Fördergelder stärker auf Winterstrom auszurichten und den Ausbau der Windkraft voranzutreiben. Die Schweiz müsse jetzt handeln, um bis 2050 genügend Winterstrom und Versorgungssicherheit gewährleisten zu können.

Die Strompreise dürften sich mittelfristig eher nach unten entwickeln. Weltweit kämen immer mehr erneuerbare Energien ins System, die preisdämpfend wirkten, sagte Sieber, der Ende Mai als Verwaltungsratspräsident bei der Axpo zurücktritt.

In eigener Sache

Trading Signals: Stadler Rail: Auf dem richtigen Gleis

Der Zughersteller ist dabei, zentrale Bremsklötze zu lösen. Mit einem optimistischen Ausblick hat Stadler Rail die Investoren dazu gebracht, wieder einzusteigen - jetzt nimmt der Mid Cap Fahrt auf.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Sandoz , Diamond Back Energy & TotalEnergies mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Sandoz
✅ Diamond Back Energy
✅ TotalEnergies

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Sandoz , Diamond Back Energy & TotalEnergies mit François Bloch

Inside Trading & Investment

08.05.26 Allianz auf Rekordkurs
08.05.26 Marktüberblick: Henkel nach Zahlen gesucht – Rheinmetall unter Druck
08.05.26 Optimismus verfrüht
08.05.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Neue Aufwärtstendenz?
07.05.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (65%) auf Bachem Holding AG
06.05.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Sandoz , Diamond Back Energy & TotalEnergies mit François Bloch
05.05.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’648.60 19.32 SB1BHU
Short 13’911.15 13.97 S7LBMU
Short 14’442.92 8.88 SQEBJU
SMI-Kurs: 13’100.63 08.05.2026 17:30:30
Long 12’550.31 19.32 SW7BAU
Long 12’281.08 13.97 S0EBKU
Long 11’755.43 8.94 SQOB2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Ausblick: Plug Power verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Wolters Kluwer Q1 Revenues Down, Backs FY26 Outlook
Kursziele massiv angehoben: Stehen diese zwei Chip-Giganten vor dem nächsten Ausbruch?
So sehr belastet der Bitcoin-Absturz das Quartalsergebnis von Tesla
Freundlicher Handel in New York: Dow Jones notiert zum Handelsende im Plus
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
PayPal Holdings, Inc. Q1 Profit Falls
Aktien New York: Gewinne trotz Nahost-Konflikt - Starker Arbeitsmarkt
Shopify Q1 Net Loss Narrows, Stock Down In Pre-Market
Aktien New York Schluss: Stagnation - keine Fortschritte im Iran-Krieg

Top-Rankings

KW 19: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 19: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 19: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.