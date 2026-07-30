Axpo unterzeichnet Stromvertrag für Batteriespeicher in Norditalien

Zürich (awp) - Der Energiekonzern Axpo hat mit dem auf erneuerbare Energien spezialisierten Unternehmen Zelestra einen langfristigen Stromvertrag unterzeichnet. Der Vertrag ist für ein geplantes Batteriespeichersystem (BESS) in Norditalien vorgesehen.

Es handle sich dabei um einen 207-Megawatt-Batteriespeicher in Norditalien, wie Axpo am Donnerstag mitteilte. Der auf zehn Jahre angelegte "Tolling"-Vertrag unterstütze zudem den Aufbau eines Energiespeichers mit einer Kapazität von insgesamt 830 Megawatt-Stunden und sorge so für Flexibilität im italienischen Stromnetz.

Der Baubeginn der Anlage ist den Angaben zufolge für 2027 vorgesehen. In Betrieb genommen werden soll die Anlage im Jahr 2028. Im Rahmen der Vereinbarung werde Axpo zudem Optimierungsdienstleistungen bereitstellen.

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