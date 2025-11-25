Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
25.11.2025 10:27:36

Axpo stellt bisher grösstes Solarparkprojekt in Spanien fertig

Baden (awp) - Der Energiekonzern Axpo hat vier Solarparks in der spanischen Provinz León fertiggestellt. Damit schliesst das Unternehmen nach rund einem Jahr Bauzeit das bisher grösstes Solarparkprojekt in Spanien ab.

Das gesamte Projekt mit dem Namen "Vilecha" besteht laut einer Mitteilung vom Dienstag aus vier Parks mit einer Gesamtleistung von 200 Megawatt (MW). Ab Ende des ersten Quartals 2026 soll die Anlage dann Strom in das nationale Netz einspeisen. 

"Vilecha" umfasst 365'000 Solarmodule, die sich auf insgesamt 360 Hektare verteilen. Die Solarparks erzeugen gemäss Axpo jährlich 377'000 Megawatt-Stunden (MWh) erneuerbare Energie, was dem Stromverbrauch von rund 100'000 Personen entspreche.

sta/rw

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’175.25 19.47 SAMB0U
Short 13’426.41 13.98 U2TBSU
Short 13’940.91 8.88 SIFB3U
SMI-Kurs: 12’638.32 25.11.2025 10:20:32
Long 12’118.95 19.47 S0CB8U
Long 11’856.58 13.91 S3JBXU
Long 11’333.27 8.85 S39BJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

