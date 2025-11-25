Axpo stellt bisher grösstes Solarparkprojekt in Spanien fertig

Baden (awp) - Der Energiekonzern Axpo hat vier Solarparks in der spanischen Provinz León fertiggestellt. Damit schliesst das Unternehmen nach rund einem Jahr Bauzeit das bisher grösstes Solarparkprojekt in Spanien ab.

Das gesamte Projekt mit dem Namen "Vilecha" besteht laut einer Mitteilung vom Dienstag aus vier Parks mit einer Gesamtleistung von 200 Megawatt (MW). Ab Ende des ersten Quartals 2026 soll die Anlage dann Strom in das nationale Netz einspeisen.

"Vilecha" umfasst 365'000 Solarmodule, die sich auf insgesamt 360 Hektare verteilen. Die Solarparks erzeugen gemäss Axpo jährlich 377'000 Megawatt-Stunden (MWh) erneuerbare Energie, was dem Stromverbrauch von rund 100'000 Personen entspreche.

