|
25.11.2025 10:27:36
Axpo stellt bisher grösstes Solarparkprojekt in Spanien fertig
Baden (awp) - Der Energiekonzern Axpo hat vier Solarparks in der spanischen Provinz León fertiggestellt. Damit schliesst das Unternehmen nach rund einem Jahr Bauzeit das bisher grösstes Solarparkprojekt in Spanien ab.
Das gesamte Projekt mit dem Namen "Vilecha" besteht laut einer Mitteilung vom Dienstag aus vier Parks mit einer Gesamtleistung von 200 Megawatt (MW). Ab Ende des ersten Quartals 2026 soll die Anlage dann Strom in das nationale Netz einspeisen.
"Vilecha" umfasst 365'000 Solarmodule, die sich auf insgesamt 360 Hektare verteilen. Die Solarparks erzeugen gemäss Axpo jährlich 377'000 Megawatt-Stunden (MWh) erneuerbare Energie, was dem Stromverbrauch von rund 100'000 Personen entspreche.
sta/rw
Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929
Könnte der aktuelle KI-Boom an den Börsen in einen Crash münden – ähnlich wie 1929 oder zur Dotcom-Blase? 📉💻
In diesem spannenden Gespräch mit Tim Schäfer sprechen wir über Parallelen zum historischen Börsencrash, die massive Überbewertung vieler Tech- und KI-Aktien wie Nvidia, Palantir oder Microsoft – und was das für Langfristanleger bedeutet. Ist der Hype finanziell überhaupt noch tragbar? Wie positionieren sich Insider und Grossinvestoren wie Warren Buffett oder Peter Thiel?
💬 Welche Risiken birgt der aktuelle KI-Hype?
💬 Was sagen Insiderverkäufe und Bewertungen über die Marktlage?
💬 Wie sollte man sich als Privatanleger jetzt aufstellen?
Ein Interview für alle, die sich fragen: Ist das noch Wachstum oder schon Wahnsinn?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Dienstag seitwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich ebenso kaum verändert. In Fernost waren am Dienstag Gewinne zu erkennen.