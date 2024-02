Axpo schliesst weitere Windkraft-Stromabnahmeverträge mit Borealis

Baden (awp) - Der Energiekonzern Axpo hat mit dem österreichischen Anbieter von Polyolefin-Lösungen Borealis zwei weitere Abnahme-Verträge für Strom aus Windkraftanlagen unterzeichnet. Die neuen 10-Jahres-Verträge wurden bereits 2023 unterzeichnet und betreffen Stromlieferungen in Schweden und Belgien für die dortigen Standorte von Borealis, wie Axpo am Donnerstag mitteilte.

Seit Januar liefert Axpo demnach 125 GWh an Windenergie an die Anlagen von Borealis in Stenungsund von einer Anlage in Habo. In Belgien gehen von Windturbinen in der Nähe des Hafens von Antwerpen jährlich 70 GWh Strom an das Chemieunternehmen.

Axpo hat bereits davor drei langfristige Verträge für Stromlieferungen mit Borealis geschlossen.

cf/tv