Axpo: Revision von Block 1 des Atomkraftwerks Beznau fristgericht beendet

Bern (awp/sda) - Das Atomkraftwerk Beznau (KKB) im Aargau hat die Revision von Block 1 fristgerecht beendet. Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi) erteilte nach Angaben der KKB-Betreiberin Axpo vom Dienstag die Freigabe für die Wiederaufnahme des Betriebes.

Das KKB 1 starte damit in einen neuen Betriebszyklus und leiste einen wichtigen Beitrag zur sicheren Versorgung der Schweiz mit elektrischer Energie, hiess es weiter.

Die Schwerpunkte der Revision umfassten somit Instandhaltungsarbeiten, wiederkehrende Prüfungen und Inspektionen. Von den gesamt 121 Brennelementen wurden 20 ersetzt. Die Revisionsarbeiten wurden von der Ensi und dem Schweizerischen Verein für technische Inspektionen SVTI begleitet. Die Kernbeladung wurde durch die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) und das Bundesamt für Energie (BFE) verifiziert.

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