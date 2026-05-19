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19.05.2026 20:42:36

Axpo: Revision von Block 1 des Atomkraftwerks Beznau fristgericht beendet

Bern (awp/sda) - Das Atomkraftwerk Beznau (KKB) im Aargau hat die Revision von Block 1 fristgerecht beendet. Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi) erteilte nach Angaben der KKB-Betreiberin Axpo vom Dienstag die Freigabe für die Wiederaufnahme des Betriebes.

Das KKB 1 starte damit in einen neuen Betriebszyklus und leiste einen wichtigen Beitrag zur sicheren Versorgung der Schweiz mit elektrischer Energie, hiess es weiter.

Die Schwerpunkte der Revision umfassten somit Instandhaltungsarbeiten, wiederkehrende Prüfungen und Inspektionen. Von den gesamt 121 Brennelementen wurden 20 ersetzt. Die Revisionsarbeiten wurden von der Ensi und dem Schweizerischen Verein für technische Inspektionen SVTI begleitet. Die Kernbeladung wurde durch die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) und das Bundesamt für Energie (BFE) verifiziert.

ra/

In eigener Sache

Trading Signals: Adidas: Zeit für den Konter

Der Sportartikelhersteller ist operativ stark in das Jahr der Fussball-WM gestartet. An der Börse hat sich Adidas zuletzt stabilisiert. Mit einem Long Mini-Future können Trader auf ein Comeback des gebeutelten DAX-Titels setzen.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’930.44 19.47 S4BB8U
Short 14’215.20 13.65 BRWSBU
Short 14’726.34 8.92 SNHBVU
SMI-Kurs: 13’364.80 19.05.2026 17:31:59
Long 12’849.81 19.91 SDFBZU
Long 12’545.52 13.79 SW7BAU
Long 12’008.15 8.83 SJFBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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