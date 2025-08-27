Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
27.08.2025 08:45:36

Axpo prüft sieben Windanlagen im Kanton St. Gallen

Rüthi SG (awp/sda) - Der Energiekonzern Axpo hat die Planung eines Windparks in den Gemeinden Rüthi, Sennwald und Altstätten im Kanton St. Gallen aufgenommen. Vorgesehen sind sieben Anlagen, die Strom für rund 11'500 Haushalte liefern sollen.

Diese könnten kombiniert rund 54 Gigawattstunden Strom pro Jahr erzeugen, wie die Axpo am Mittwoch mitteilte. Auf dem Boden von Rüthi und Sennwald sollen je drei Anlagen entstehen, in Altstätten eine weitere. Grund für diese Standortwahl sei etwa, dass die Axpo bereits eine geeignete Parzelle in Rüthi besitze.

Der Startschuss des Projekts fiel Anfang Woche mit öffentlichen Veranstaltungen in Rüthi und Sennwald, wie es in der Mitteilung hiess. Im Oktober stellt die Axpo schliesslich einen Windmessmast auf, der ein Jahr lang Daten sammeln soll. Auf dieser Grundlage basiere die weitere Planung des Vorhabens.

