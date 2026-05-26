Axpo führt in Neapel erste LNG-Kreuzfahrtschiffbetankung durch

Zürich (awp) - Der Energiekonzern Axpo und die Kreuzfahrtschiffsgesellschaft Carnival Corporation haben im Hafen von Neapel die erste Flüssiggas-Betankung (LNG) eines Kreuzfahrtschiffes durchgeführt. Die Schiff-zu-Schiff-Betankung der "Sun Princess" erfolgte mit dem von Axpo ausgestatteten LNG-Bunkertanker "Green Zeebrugge".

Laut Axpo wird LNG eine wichtige Übergangslösung zur Emissionsreduzierung im maritimen Sektor im Vergleich zu herkömmlichen Schiffskraftstoffen werden. Im Vergleich zu diesen eliminiert LNG den Angaben zufolge 100 Prozent der Schwefeloxidemissionen (SOX), zwischen 80 und 90 Prozent der Stickoxidemissionen (NOX) und 25 Prozent der CO2-Emissionen.

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