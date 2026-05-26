|
26.05.2026 12:00:36
Axpo führt in Neapel erste LNG-Kreuzfahrtschiffbetankung durch
Zürich (awp) - Der Energiekonzern Axpo und die Kreuzfahrtschiffsgesellschaft Carnival Corporation haben im Hafen von Neapel die erste Flüssiggas-Betankung (LNG) eines Kreuzfahrtschiffes durchgeführt. Die Schiff-zu-Schiff-Betankung der "Sun Princess" erfolgte mit dem von Axpo ausgestatteten LNG-Bunkertanker "Green Zeebrugge".
Laut Axpo wird LNG eine wichtige Übergangslösung zur Emissionsreduzierung im maritimen Sektor im Vergleich zu herkömmlichen Schiffskraftstoffen werden. Im Vergleich zu diesen eliminiert LNG den Angaben zufolge 100 Prozent der Schwefeloxidemissionen (SOX), zwischen 80 und 90 Prozent der Stickoxidemissionen (NOX) und 25 Prozent der CO2-Emissionen.
sta/rw
Trading Signals: Ferrari zündet den Elektro-Turbo
Mit dem ersten vollelektrischen Modell wagt Ferrari den Schritt in eine neue Ära. An der Börse könnte der Sportwagenbauer nach soliden Quartalszahlen, starkem Auftragsbestand und einem charttechnischen Ausbruch ebenfalls wieder beschleunigen.Weiterlesen!
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASM
✅ Infineon
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Angriff im Iran trotz Waffenruhe: SMI freundlich -- DAX tiefer -- Asiens Börsen letztlich leichter
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit positiver Tendenz, während der deutsche Leitindex Abgaben einsteckt. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Dienstag mehrheitlich schwächer.