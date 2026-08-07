Axon Enterprise: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Axon Enterprise hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 0.36 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Axon Enterprise noch ein Gewinn pro Aktie von 0.440 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35.28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 904.4 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 668.5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch