Axon Enterprise Aktie 36372319 / US05464C1018
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05.08.2026 22:06:18
Axon Enterprise, Inc. Reports Retreat In Q2 Profit
(RTTNews) - Axon Enterprise, Inc. (AXON) reported earnings for second quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line came in at $29.427 million, or $0.36 per share. This compares with $36.117 million, or $0.44 per share, last year.
Excluding items, Axon Enterprise, Inc. reported adjusted earnings of $155.477 million or $1.88 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 35.3% to $904.389 million from $668.538 million last year.
Axon Enterprise, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $29.427 Mln. vs. $36.117 Mln. last year. -EPS: $0.36 vs. $0.44 last year. -Revenue: $904.389 Mln vs. $668.538 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: 32 % To 34 %
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