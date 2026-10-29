Axo Metals hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Axo Metals hat sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0.110 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0.010 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch