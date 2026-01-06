Axita Cotton veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Axita Cotton äusserte sich am 05.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0.07 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.040 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 894.0 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 60.80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.28 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch