Axita Cotton öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Axita Cotton hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0.09 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Axita Cotton 0.040 INR je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Axita Cotton mit einem Umsatz von insgesamt 582.8 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.57 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 62.81 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch