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07.08.2026 06:37:00
AXIS: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
AXIS präsentierte am 06.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 36.70 JPY, nach 26.18 JPY im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14.58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.26 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.97 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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