Axis Rail India hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Axis Rail India hat am 08.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.01 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Axis Rail India ein EPS von 0.220 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 16.9 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 98.08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 880.6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch